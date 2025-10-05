وزير الحرب الأميركي: لدينا التفويض اللازم لتوجيه ضربات في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن السفن التي تريد تهريب المخدرات الى الولايات المتحدة بمثابة أهداف مشروعة لجيشه، مؤكداً أن لديه التفويض لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال هيغسيث، خلال مقابلة أذاعتها "فوكس نيوز"، إن "لدينا كل التفويض اللازم، هؤلاء مصنفون على أنهم منظمات إرهابية أجنبية".

وأضاف: "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأميركي".

ولم يقدم هيغسيث، أو الرئيس دونالد ترمب، دليلاً على الاتهامات بأن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات.

وأخبر ترمب الكونغرس، الأسبوع الماضي، أنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.

ويقول منتقدو ترمب، إن قصف القوارب محاولة أخرى منه لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية.

وتساءل الخبراء القانونيون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلاً من خفر السواحل الأميركي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.

وقال ترمب، في وقت سابق من يوم الأحد، إن التعزيزات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي، "أوقفت تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية".

واضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، "لا توجد مخدرات تأتي عبر المياه، وسندرس طبيعة المرحلة الثانية".

وكان الجيش الأميركي، قد نفذ الجمعة غارة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.

ونددت روسيا بالضربة الأميركية على القارب، محذرة من مخاطر التصعيد الأميركي المحتمل في منطقة البحر الكاريبي بأكملها، في حين عبّرت فنزويلا عن قلقها البالغ من تصعيد واشنطن لأفعالها في البحر الكاريبي، وهو ما قد يكون له عواقب واسعة النطاق على المنطقة.