وزير الحرب الأميركي: طائراتنا تسيطر على الأجواء الإيرانية وقادة طهران ينظرون فقط

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، أن طائرات الولايات المتحدة تسيطر على الأجواء الإيرانية، فيما لفت إلى أن قادة طهران ينظرون فقط للطائرات الأميركية والإسرائيلية، في إشارة إلى عدم قدرتهم على اعتراضها.

وأضاف هيغسيث في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الطائرات (بي تو) و(بي وان) تسيطر على سماء إيران وتتسبب بالموت والدمار طيلة اليوم، ولديهم كل التفويض من الرئيس دونالد ترمب والوزارة لتنفيذ العمليات".

وأردف أن "الولايات المتحدة بدأت الحرب مع إيران منذ أربعة أيام فقط، والنتائج جيدة، وأميركا وحدها بإمكانها ان تقود هكذا حرب"، مشيراً إلى أن "ترمب قال سنأخذ كل الوقت اللازم لتحقيق الهدف".

وأكد وزير الحرب الأميركي "بدأنا تفكيك وتدمير كل قدرات الراديكاليين الإيرانيين في 4 أيام فقط"، لافتاً إلى أن "قوة الضربات التي وجهناها إلى إيران 7 أضعاف قوة الضربات التي كانت على العراق عام 2003".