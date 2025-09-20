وزير الحرب الأمريكي يتعهد بإعادة رفات 81 ألف جندي مفقود

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم السبت، عن وجود 81 ألف جندي مفقود بسبب الحروب، فيما أكد على واجب الولايات المتحدة في إعادتهم.

وقال هيغسيث، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني لتكريم أسرى الحرب والمفقودين في المعارك، إن "الولايات المتحدة تواصل البحث عن كل جندي أمريكي مفقود وإعادته إلى وطنه".

وتعهد بالقول: "لن أترك رفيقا سقط في الميدان أبدا"، موضحا أن "هناك ما يقرب من 81 ألف جندي أمريكي لا يزالون في عداد المفقودين منذ حروب القرن الماضي"، وأن إدارته ملتزمة بتقديم إجابات نهائية لعائلاتهم التي طال انتظارها.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قدمت آشلي رايت، المسؤولة في وكالة المحاسبة لشؤون أسرى الحرب والمفقودين التابعة لوزارة الدفاع (DPAA)، تفاصيل إضافية حول حجم المهمة، قائلة: "هناك ما يزيد قليلاً عن 80 ألف جندي أمريكي مفقود في الفترة الممتدة من الحرب العالمية الثانية حتى حرب الخليج".

​وأضافت رايت: "من هذا العدد، نعتقد أن رفات ما يزيد عن 37 ألفاً منهم يمكن استعادتها"، مؤكدة على التقدم الملموس في هذا المجال قائلة: "خلال هذه السنة المالية وحدها، تمكنا من التعرف على رفات أكثر من 200 جندي".

وأشارت إلى أن "الوكالة تعمل في 46 دولة حول العالم، في أي مكان سقط فيه جندي أمريكي".

​وحول وجود أسرى حرب على قيد الحياة، نفت رايت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أنه "لا يوجد أي أسرى على قيد الحياة" من النزاعات السابقة التي تغطيها مهمة الوكالة، مضيفة أن عملهم يركز على استعادة رفات من توفوا في الأسر.

واستشهد الوزير هيغسيث بقصة العريف في الجيش نوفين هاف، الذي فُقدت طائرته القاذفة في غابات نيو غينيا عام 1945، وأشار إلى أن عائلته عاشت عقوداً من القلق والأمل، حيث انتظرت أخته إديث حتى بلغت من العمر 94 عاماً لتتلقى خبر العثور على حطام الطائرة، وقد تم التعرف على رفات هاف في صيف 2024 وأعيد دفنه في مسقط رأسه بولاية أيوا في يونيو الماضي.

​كما سلط الوزير الضوء على قصة النقيب بيانجي، الحائز على وسام الشرف، الذي نجا من "مسيرة موت باتان" ليموت لاحقًا على متن سفينة نقل أسرى يابانية.

وأعلن هيغسيث أن رفات بيانجي ستعود قريباً إلى عائلته في مينيسوتا بعد 80 عاماً، وذلك بفضل مشروع متخصص أطلقته وكالة DPAA.

​وشدد هيغسيث على أن هذا الالتزام هو جزء أساسي من "روح المحارب"، مضيفا: "عائلات المفقودين ما زالت تحمل فراغاً في قلوبها. التزامي لكم هو أننا لن نتوقف أبداً، ولن نستسلم أبداً".

​واختتم هيغسيث كلمته بتكريم جميع أسرى الحرب السابقين وعائلات المفقودين، مؤكداً أن "تضحياتهم لن تُنسى وأن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها "حتى يعود الجميع إلى ديارهم".