وزير الحج السعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية

وزير الحج السعودي: الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية
2024-06-07T07:38:40+00:00

شفق نيوز/ نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، قوله إن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية. 

وقال الربيعة في كلمته: "أول شي الحج معروف هو للعبادة ونحرص على الطمأنينة والخشوع وأن الجميع يؤدي مناسكه بكل أريحية". 

وتابع وزير الحج السعودي قائلا: "فلذلك الحج هو للعبادة وليس لأي شعارات سياسية وهذا ما تعمل عليه قيادة المملكة حفظها الله على أن يكون الحج فعلا بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية". 

وأضاف الربيعة: "الحمد لله رأينا في الأعوام السابقة دائما نبهونا رجال الأمن على اتباع التعليمات والحمد لله اتباع التعليمات والالتزام فيها التزام عالي بالسنوات القليلة الماضية". 

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