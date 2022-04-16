سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الاقتصاد الإيراني يلغي زيارته إلى أمريكا بسبب التأخر في منحه التأشيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-16T14:05:49+0000
وزير الاقتصاد الإيراني يلغي زيارته إلى أمريكا بسبب التأخر في منحه التأشيرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في إيران، يوم السبت، عن الغاء زيارة الوزير "سيد احسان خاندوزي" الى الولايات المتحدة لحضور اجتماع البنك الدولي الموسمي؛ وذلك اثر تأخر السلطات الامريكية في اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني وارجاء ذلك الى تاريخ الزيارة.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، فإن الحكومة الامريكية تنصلت للكرّة عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

واضاف البيان، ان الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين.

وتابعت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية ايضا.

related

أمريكا تحذر من تهديد صيني بالمحيطين الهندي والهادئ

Date: 2021-11-21 04:54:26
أمريكا تحذر من تهديد صيني بالمحيطين الهندي والهادئ

قتلى وجرحى بإطلاق نار في كانساس الأمريكية

Date: 2019-10-06 13:31:49
قتلى وجرحى بإطلاق نار في كانساس الأمريكية

ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

Date: 2022-03-02 18:51:54
ردّاً على إبعاد 13 دبلوماسياً روسياً.. موسكو تعلن "طرد" السفير الأمريكي

وفاة اكثر من 1200 امريكي بكورونا وترامب يتحدث عن "علامة طيبة"

Date: 2020-04-06 08:02:04
وفاة اكثر من 1200 امريكي بكورونا وترامب يتحدث عن "علامة طيبة"

في أول مؤتمر صحفي.. بايدن لا يتصور بقاء قوات بلاده في هذه الدولة

Date: 2021-03-25 19:09:40
في أول مؤتمر صحفي.. بايدن لا يتصور بقاء قوات بلاده في هذه الدولة

للمرة الأولى في دول الخليج .. رفع علم المثليين على سفارات غربية

Date: 2021-07-01 10:29:17
للمرة الأولى في دول الخليج .. رفع علم المثليين على سفارات غربية

"FBI" يعلن إحباط اسقاط حكومة واختطاف حاكمة ولاية امريكية

Date: 2020-10-08 17:00:46
"FBI" يعلن إحباط اسقاط حكومة واختطاف حاكمة ولاية امريكية

شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوى في رئاسته

Date: 2021-09-17 04:54:25
شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوى في رئاسته