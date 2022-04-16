وزير الاقتصاد الإيراني يلغي زيارته إلى أمريكا بسبب التأخر في منحه التأشيرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في إيران، يوم السبت، عن الغاء زيارة الوزير "سيد احسان خاندوزي" الى الولايات المتحدة لحضور اجتماع البنك الدولي الموسمي؛ وذلك اثر تأخر السلطات الامريكية في اصدار تاشيرات الدخول للوفد الايراني وارجاء ذلك الى تاريخ الزيارة.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، فإن الحكومة الامريكية تنصلت للكرّة عن الوفاء بتعهداتها قبال المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي تعمد الى وضع العراقيل في اصدار التاشيرات للوفد الايراني لحضور الاجتماعات الدولية.

واضاف البيان، ان الادارة الامريكية تستغل وجود بعض المنظمات الدولية داخل اراضيها وبذلك قامت لاكثر من مرة بعرقلة حضور وفد يمثل ايران، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة لصندوق النقد والبنك الدوليين، في اجتماع هتين المنظمتين.

وتابعت وزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان استغلال امريكا للمنظمات الدولية لم يقتصر على هذا الامر، وانما تعمد واشنطن بواسطة حظرها اللاقانوني الى منع ايران من الحصول على حقوقها لدى المنظمات الدولية ايضا.