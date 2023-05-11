وزير الاقتصاد الإيراني يصل الرياض وسفير جديد في طهران

شفق نيوز/ وصل وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى الرياض على رأس وفد اقتصادي، في زيارة هي الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية منذ اتفاق البلدين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وقالت الحكومة الإيرانية، في بيان اليوم الخميس: "وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي يصل العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي، حيث ستكون الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين وإلقاء الكلمات في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية من بين أهم أهداف هذه الزيارة".

وأضافت "هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المملكة العربية السعودية بعد الاتفاق الأخير بين البلدين لإعادة العلاقات".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن "السعودية عينت سفيرها لدى طهران قبل يومين"، موضحا "نحن ايضا سنقوم بخطوة مماثلة قريبا والعمل جار لاعادة فتح سفارتي البلدين".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، استئناف أنشطة 3 ممثليات لإيران في المملكة العربية السعودية.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي كانت مقطوعة طوال السنوات السبع الماضية.

وينص الاتفاق بين البلدين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، في غضون 60 يوما، منذ الإعلان عنه في 10 مارس الماضي.