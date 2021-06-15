وزيرتان من اصول عراقية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

شفق نيوز/ تتولى 9 نساء حقائب وزارية في الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ما يعتبر رقماً قياسياً، وبينهن وزيرتان من أصول عراقية.

وتشغل "اييليت شكيد" منصب وزيرة الداخلية، بعد أن تولت وزارة العدل، ووالدها من أصول عراقية غادر بغداد في الهجرة الجماعية.

أما "اورنا بربيباي"، فتولت منصب وزيرة الاقتصاد والتجارة، وكانت اول امرأة برتبة جنرال في الجيش الاسرائيلي، حيث كانت مسؤولة عن الموارد البشرية، ووالدتها من أصول عراقية غادرت العراق ابان الهجرة الجماعية.

وضمنت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة أيضاً اسم السياسي العربي، عيساوي فريج، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الأحد 13 حزيران، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا"، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وحصلت هذه الحكومة على أصوات مؤيدة لها من 60 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 59، لتصبح الحكومة رقم 36 في تاريخ إسرائيل.

وتتألف حكومة بينيت من 27 وزيرا، بينهم 9 وزيرات، وهو أكبر عدد من النساء في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

كما تضم الحكومة، وللمرة الأولى، حزبا عربيا هو "القائمة الموحدة"، برئاسة منصور عباس.

وسيتناوب على رئاسة الحكومة كل من بينيت، ويائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل".