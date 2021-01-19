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وزيرة فرنسية تقترح حظراً لمن دون الـ18 عاماً: لا أحتمل رؤية طفلة ترتدي الحجاب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-19T06:30:25+0000
وزيرة فرنسية تقترح حظراً لمن دون الـ18 عاماً: لا أحتمل رؤية طفلة ترتدي الحجاب

شفق نيوز/ اقترحت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا، إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة "التطرف الإسلامي"، تحظر على الفتيات دون سن 18 عاماً ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وقالت شيابا: "أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب".

وأضافت: "كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال".

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون "التطرف الإسلامي"، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عنه إثر حادثة اغتيال الأستاذ صاموئيل باتي.

ويشمل مشروع القانون الذي وصف في الكثير من الأوساط بالمثير للجدل، تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

 

 

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