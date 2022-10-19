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وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل خشية تنصل الحكومة من وعودها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-19T16:57:54+0000
وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل خشية تنصل الحكومة من وعودها

شفق نيوز/ قدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، يوم الأربعاء، استقالتها من حكومة ليز تراس، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء.

وقالت برافرمان أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام التعهدات التي قدمتها للناخبين في الانتخابات الأخيرة، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وبينت انها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر، "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل". كما قالت برافرمان إن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

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