وزيرة الخزانة الأمريكية: المسؤولون الروس غير مرحب بحضورهم في اجتماع مجموعة العشرين

شفق نيوز/ صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الخميس، أن المسؤولين الروس غير مرحب بحضورهم في اجتماع مجموعة الدول العشرين صاحبة أكبر الاقتصادات في العالم.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي عقدته على هامش اجتماع وزراء مالية الدول العشرين، إن الآثار السلبية لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا تمتد على العالم، لذلك لا مكان للمسؤولين الروس في الاجتماع الذي سينعقد هذا الأسبوع لمجموعة الدول العشرين.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب وتأثيراتها المأساوية على أسعار الطاقة والأمن الغذائي.

وتجنبت يلين الرد على سؤال عما إذا كانت ستخرج من القاعة عندما يتحدث مسؤولون روس كما فعلت هي وغيرها من المسؤولين الغربيين في الاجتماع السابق في واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي، لكنها قالت إنها ستشجب الحرب الروسية الأوكرانية "بأقوى العبارات".

وأضافت "أعتقد أنني أوضحت أن الأمور لا يمكن أن تكون كالمعتاد فيما يتعلق بمشاركة روسيا في مثل هذه الاجتماعات"، مشيرة إلى أنها تتطلع لاستقبال وزير مالية أوكرانيا خلال الاجتماعات.

وأكدت يلين أنها ستواصل الضغط بقوة من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي الذي قالت إنه سيساعد على خفض أسعار الطاقة والحفاظ على تدفقات النفط العالمية بعد سريان العقوبات الأوروبية وربما البريطانية والأمريكية على نقل النفط الروسي في نهاية العام.