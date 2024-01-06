وزيرة الخارجية الفرنسية لنظيرها الإيراني: توقفوا فوراً عن أعمالكم المزعزعة للاستقرار

شفق نيوز/ دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عبر اتصال هاتفي مع نظيرها الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، "إيران وحلفائها" على وقف "أعمالهم المزعزعة للاستقرار على الفور"، فيما بينت ان "خطر النزاع الإقليمي" يتصاعد بشكل كبير.

وأكدت كولونا، وفق بيان نُشر على منصة إكس، أنها "وجهت رسالة واضحة للغاية مفادها أن خطر اندلاع نزاع اقليمي لم يكن كبيرًا كما هو عليه الآن، وعلى إيران وحلفائها أن يوقفوا على الفور أعمالهم المزعزعة للاستقرار. لأن أحدا لن يستفيد من التصعيد".

تأتي تصريحات المسؤولة الفرنسية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة على الحدود بين حزب الله وإسرائيل، وقد زادها حدة اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، يوم الثلاثاء الماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وفي العراق بلغ التصعيد أوجه أيضاً، لاسيما مع اغتيال قيادي في حركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي بغارة أميركية.