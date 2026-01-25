وزيرة الجيوش الفرنسية: التدخل العسكري في إيران ليس خيارنا المفضل

شفق نيوز- باريس

اعتبرت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو، يوم الأحد، أن التدخل العسكري في إيران وهو ما لوح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة "ليس الخيار المفضل" لباريس.

وذكرت روفو في برنامج تلفزيوني، "أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن".

وأضافت، أن "الأمر متروك للشعب الإيراني للتخلص من هذا النظام، ونحن نقف إلى جانبه الآن. والتدخل العسكري ليس الخيار المفضل لدينا".

وتابعت الوزيرة المفوضة "هذه حركة بدأت من بازار وعلى خلفية تكاليف المعيشة، لكنها نمت بشكل كبير. الشعب الإيراني يرفض نظامه، لكن مصير الشعب الإيراني ملك للإيرانيين والإيرانيات، وليس من حقنا اختيار قادتهم".

وأعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.

وهدد ترمب مراراً بضرب إيران رداً على حملة القمع التي تؤكد منظمات حقوقية أنها أسفرت عن مقتل الآلاف. والأسبوع الماضي، بدا أن ترمب تراجع عن موقفه، قائلاً إن طهران أوقفت عمليات إعدام متظاهرين كانت تعتزم تنفيذها.

وبدأت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 بمطالب اقتصادية قبل أن تتصاعد وتتخذ بعداً سياسياً، مشكلة أكبر تحد للجمهورية الإيرانية منذ قيامها عام 1979.

وفرضت السلطات اعتباراً من الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، حجباً غير مسبوق للإنترنت، في خطوة قالت منظمات حقوقية إن هدفها إخفاء حملة أسفرت عن مقتل الآلاف وأدت إلى إخماد الحراك.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء الماضي، عن أول حصيلة إجمالية بلغت 3117 قتيلاً، غالبيتهم العظمى من قوات الأمن أو المارة، وليسوا من المتظاهرين الذين تصفهم بـ"مثيري الشغب".

من جهتها، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، إنها تأكدت من مقتل 5002 شخصاً خلال الاحتجاجات، من بينهم 4714 متظاهراً. وأشارت إلى أنها لا تزال تحقق في 9787 حالة قتل محتملة أخرى، وفق "فرانس برس".

أما منظمة حقوق الإنسان في إيران (إيران هيومن رايتس) التي تتخذ مقراً في النرويج، فقالت إنها تأكدت من مقتل 3428 متظاهراً، معربة عن خشيتها من أن الحصيلة الفعلية قد تبلغ 25 ألفاً.