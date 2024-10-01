وزيرا دفاع امريكا واسرائيل يناقشان تهديدات ايران والفصائل العراقية

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، عما دار من نقاش بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث ناقشا تهديدات إيران والفصائل العراقية المدعومة منها.

وجاء في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ناقش مع وزير الدفاع الأميركي تهديدات إيران ووكلائها في العراق واليمن وسوريا"

ولفت البيان إلى أن "غالانت اتفق مع وزارة الدفاع الأميركية على أهمية تفكيك البنية التحتية لحزب الله على الحدود".

وتحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال بيان صادر عن "البنتاغون" إن أوستن أوضح لغالانت أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأعرب أوستن عن "تأييد واشنطن لضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود من أجل ضمان عدم تمكن مقاتليه من شن هجمات على غرار اعتداءات 7 أكتوبر على التجمعات في شمال إسرائيل".

ووفق البيان فقد أكد أوستن مجددا أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان قدرة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود (بين لبنان وإسرائيل)".

كذلك أكد أوستن وفق البيان أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للدفاع عن أفراد قواتها المسلحة وشركائها وحلفائها في مواجهة التهديدات من جانب إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة منها".

وحذر أوستن من "العواقب الوخيمة التي ستتحملها إيران في حال قررت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل".