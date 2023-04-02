وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان هاتفياً عقد لقاء قريب

شفق نيوز/ أكد وزيرا خارجية إيران والسعودية، يوم الأحد، على ضرورة التواصل بين مسؤولي البلدين لتبادل وجهات النظر وتعزيز العلاقات.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز سياسة الجوار.

وفي هذه المباحثات الهاتفية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الاتفاق الثنائي واجتماع وزيري خارجية البلدين.

وأكد وزير الخارجية السعودي، ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين مسؤولي البلدين، مؤكدا أن العملية الجارية في البلدين إيجابية ومرضية.

وفي هذه المباحثات الهاتفية، اتفق الجانبان على لقاء بعضهما البعض خلال الأيام المقبلة.