وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان هاتفياً على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال رمضان

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاتفاق لاستنئاف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران السعودي والإيراني على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان.

وكان عبداللهيان، قال الأسبوع الماضي، إن إيران والسعودية تجريان تحضيرات للقاء على مستوى وزيري الخارجية.

واتفقت إيران والسعودية في العاشر من مارس بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة.