وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان التصعيد العسكري في غزة

شفق نيوز/ بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله والإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء، التصعيد العسكري في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، حيث أكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".

واشار الى "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".