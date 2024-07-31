وزيران بريطانيان يتوجهان إلى قطر لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، أن وزيريّ الخارجية ديفيد لامي، والدفاع جون هيلي، توجها إلى قطر في محاولة لإنهاء حرب غزة ووقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال لامي في بيان أورده موقع "روسيا اليوم عربية" الروسي إن "من المهم للغاية أن نتعامل بشكل وثيق مع شركاء مثل قطر الذين يلعبون دوراً رئيسياً في التوسط حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب المدمرة".

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وبحسبما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.