وزراء الخارجية العرب يصوتون بالإجماع على عودة سوريا للجامعة العربية

شفق نيوز/ صوت وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، بالإجماع على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة ترأس، اليوم، وفد العراق في الإجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى وزراء الخارجيَّة العرب".

وبينت أنه "جرى خلال الاجتماع بحث إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة، حيث تم التصويت بالاجماع على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربيَّة".