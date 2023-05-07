وزراء الخارجية العرب يتفقون على التعامل مع الأزمة السودانية كشأن داخلي

شفق نيوز/ اتفق وزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان والتعامل مع أزمته الحاليَّة باعتبارها شأًنا داخلًيا سودانًيا، فيما قرروا تشكيل مجموعة إتصال وزاريَّة تضم السعودية ومصر والأمين العام، تتولى ثلاث مهام.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة يشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريّ للتباحث حول تطورات الملف السوداني، والذي دعت له مصر والسعودية في مقر جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في السودان.

وبينت، أنه تقرر ما يلي:

1- ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيَّه، وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة الحاليَّة باعتبارها شأًنا داخلًيا سودانًيا، والحفاظ على مُؤسسات الدولة السودانيَّة الوطنيَّة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجيّ في الشأن السودانيّ تجنًبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

2- تشكيل مجموعة إتصال عربيَّة وزاريَّة تضم كل من: المملكة العربيَّة السعوديَّة وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة والأمين العام، تتولى:

أ- التواصل مع الأطراف السودانيَّة والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدوليَّة ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة.

ب-بذل المساعيّ من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ج العمل على معالجة أسباب الأزمة مما يلبي طموحات الشعب السودانيّ وتطلعه إلى الإستقرار والأمن.

د- التنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإغاثيَّة الدوليَّة والأمميَّة لتوفير الدعم الإنسانيّ والطبيّ العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنيَّة، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمُساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المُساعدات الإنسانيَّة للشعب السودانيّ الشقيق.