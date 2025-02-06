وزارة إيلون ماسك وصلت إلى "بيانات سرية" لملايين الموظفين الأمريكيين

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن موظفي وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، تمكنوا من الوصول إلى بيانات سرية لملايين الموظفين الحكوميين.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين أن "وكلاء إدارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك تمكنوا من الوصول إلى سجلات حكومية مقيدة للغاية لملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك مسؤولون في وزارتي الخزانة والخارجية في مناصب أمنية حساسة، والتي تتضمن معلومات سرية حول العناوين والمرتبات وأرقام الضمان الاجتماعي وأسماء الموظفين في مختلف الإدارات".

وأشار المسؤولون إلى أن "موظفي القسم لديهم مستوى من الوصول إلى البيانات يسمح لهم بنسخ أو تغيير المعلومات المتعلقة بالموظفين، وما لا يقل عن ستة موظفين في إدارة كفاءة الحكومة حصلوا على إمكانية الوصول الواسع إلى جميع أنظمة إدارة الموظفين في 20 يناير، وهو يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت الصحيفة أن"الوكلاء يستطيعون إنشاء ملف جديد بشأن سجل الموظف، ويمكنهم تغيير السجل، كما يمكنهم حذفه من قاعدة البيانات، ونقل البيانات المتعلقة بجميع الموظفين الحاليين أو السابقين إلى أنفسهم أو إرسالها إلى دولة أخرى".

وأكدت الصحيفة أيضا أن أيا من المسؤولين لم يقل إنه رأى موظفين في قسم ماسك يفعلون مثل هذه الأشياء. ومع ذلك، أعرب المسؤولون عن قلقهم إزاء هذا المستوى من الوصول إلى المعلومات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن متخصصين من وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، تمكنوا من الوصول إلى أنظمة الدفع والعقود في مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) من أجل تحديد الاحتيال والإنفاق غير الفعال.

هذا ورفعت نقابات الموظفين الفيدراليين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع وزارة الخزانة من مشاركة البيانات السرية مع وزارة الكفاءة الحكومية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن رجل الأعمال إيلون ماسك سيقود وزارة جديدة لكفاءة الحكومة تهدف إلى "خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".