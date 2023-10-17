وزارة الصحة في غزة": مقتل 200 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس"، يوم الثلاثاء، بمقتل نحو 200 شخص بغارة إسرائيلية استهدفت مستشفى في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن 200 شخص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بضربة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في وسط قطاع غزة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي فقد ذكر في بيان أن حصيلة الضربات الإسرائيلية لغاية ليلة أمس الاثنين، بلغت 2808 قتيلاً ثلثهم من الأطفال والنساء، وجرح 10850 آخرين.