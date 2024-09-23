وزارة الصحة اللبنانية: 50 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، مقتل 50 شخصاً وإصابة أكثر من 300 في حصيلة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وقالت الوزارة إن بين الضحايا أطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن شن سلسلة من الغارات الكثيفة جنوبي لبنان، تجاوزت الـ300 باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

ورداً على هذه الغارات، أعلن حزب الله قصف قواعد عسكرية اسرائيلية في حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال الحزب في بيان إن القصف استهدف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.

ومنذ أيام تتصاعد المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وقصف الحزب الأحد مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ، بينها صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" التي استخدمها للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.