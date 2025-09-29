وزارة الحرب الأمريكية تعمل على مضاعفة إنتاج صواريخها لـ"مواجهة الصين"

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، أن "البنتاغون" تعمل على مضاعفة إنتاج الصواريخ، من أجل الاستعداد لـ"مواجهة محتملة مع الصين".

وذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر، أن "البنتاغون تسعى إلى زيادة متسارعة في إنتاج الصواريخ، و12 نظاماً رئيسياً في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، وسط انخفاض المخزونات".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "البنتاغون، التي تشعر بالقلق من انخفاض مستوى مخزونات الأسلحة، التي تمتلكها الولايات المتحدة، في حالة حدوث صراع محتمل مع الصين، تدعو موردي الصواريخ إلى مضاعفة معدلات الإنتاج حتى أربعة أضعاف".

وبحسب الصحيفة، يتم تنفيذ العمل في إطار مجلس "تسريع إنتاج الذخيرة"، الذي يرأسه نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ.

ويركّز المجلس على 12 منظومة، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، والصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن وصواريخ "ستاندارد- 6"، وصواريخ "جو- أرض"، وما تزال "باتريوت" أولوية، حيث تتخلف شركة "لوكهيد" المصنعة عن الطلب العالمي المتزايد.

ووفقاً للصحيفة، وقّع الجيش الأمريكي، في أيلول/ سبتمبر الجاري، عقداً لما يقرب من 10 مليارات دولار لإنتاج نحو 2000 صاروخ "باك - 3" حتى عام 2026، ولكن في المستقبل تعتزم "البنتاغون" تلقي مثل هذه الكميات سنوياً.