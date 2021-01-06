أوروبا تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الأربعاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الوكالة ومقرها امستردام في بيان إنها "أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الاشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019".

ووافقت الوكالة بالفعل على لقاح لفيروس كورونا من صنع شركة الأدوية الأميركية فايزر وشركة بيونتك الألمانية. ويتطلب كلا اللقاحين إعطاء المريض حقنتين.

وتظهر النتائج المبكرة للدراسات - التي لم تكتمل بعد - أن لقاحي موديرنا وفايزر آمنان بقوة على ما يبدو ، على الرغم من سهولة التعامل مع لقاح موديرنا لأنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة التجمد.

ووافقت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل بالفعل على استخدام لقاح موديرنا. أما الاتحاد الأوروبي فبدأ رسميا إعطاء لقاحات فايزر-بيونتك في 27 ديسمبر، لكن سرعة برنامج التلقيح في كل دولة اختلفت بشكل كبير.

فقد لقحت فرنسا حوالي 500 شخص في الأسبوع الأول، بينما لقحت ألمانيا 200 ألف شخص.