أوروبا: نعيش الأزمة "الأكبر" منذ عقود ووقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران "هش جداً"

اعتبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه وضعاً "خطيراً" للغاية، جراء احتمال إخفاق واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ووصف ألباريس، في تصريح للصحفيين بمدينة لوكسمبورغ، ما يجري في المنطقة بأنه "أكبر" أزمة منذ عقود، مجدداً موقف مدريد الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وشدد على ضرورة وقف "الاعتداءات غير المبررة" في الشرق الأوسط، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية الدولية بشكل آمن ومجاني.

من جانبها، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي شارف على الانتهاء بأنه "هش جداً".

وأكدت كالاس للصحفيين، أن الاتحاد لديه شركاء إقليميون "يعرفون إيران جيداً" ويبدون خشية جدية من استئناف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هؤلاء الشركاء يدعمون الجهود الأوروبية في المفاوضات الرامية لتمديد الهدنة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة منح "المسار الدبلوماسي" فرصة كاملة لتحقيق التهدئة.