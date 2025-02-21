أوروبا: ما زلنا نستورد 13% من الغاز الروسي

شفق نيوز/ قالت ممثلة المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونين، إن ما يصل إلى 13% من إجمالي الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي لا يزال يأتي من روسيا، برغم كل جهود خفض حصة الغاز الروسي.

وجاء ذلك ضمن تصريحات إيتكونين التي تابعت: "لا زال الاتحاد الأوروبي يشتري 13% من احتياجاته للغاز الطبيعي المسال من روسيا برغم كل جهود المفوضية الأوروبية" وأكدت على أن المفوضية ستقدم، خلال الأسابيع المقبلة، خطة جديدة للتخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأكدت آنا كايسا إيتكونين أن المفوضية الأوروبية ترى أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تجد السبل لإقناع شركاتها برفض شراء الغاز الطبيعي المسال الرخيص من روسيا.

في الوقت نفسه، وردا على سؤال من صحفي صيني حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية تخشى الآن من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في مجال الطاقة، قالت إيتكونين: "لا أريد الخوض في تفاصيل حول ما يحدث في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي أصبحت الآن المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي".