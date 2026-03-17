أوروبا: لقد حان الوقت لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، عن استعداد دول الاتحاد لطرح مبادرات ومقترحات دبلوماسية "شاملة" تهدف إلى إنهاء الصراع العسكري المحتدم في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصلحة الاستقرار العالمي تقتضي وقفاً فورياً للعمليات القتالية.

وفي كلمة لها خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى في بروكسل حول أوضاع المنطقة، وجهت كالاس انتقادات ضمنية لسياسة واشنطن الأخيرة، قائلة: "نحن حلفاء للولايات المتحدة، لكننا لا نجد تفسيراً لبعض تحركاتها الأخيرة، ولا نفهم الأهداف النهائية لهذه الحرب" الموجهة ضد إيران.

ويعكس هذا التصريح فجوة في الرؤى الإستراتيجية بين ضفتي الأطلسي حيال كيفية التعامل مع الملف الإيراني وتصاعد العنف.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب"، واصفة السلام بأنه الخيار الذي يخدم مصالح جميع الأطراف الدولية.

وأبدت كالاس جهوزية الاتحاد لحشد "تحالف الوسطاء" عبر إطلاق مبادرة دبلوماسية تجمع "الأصدقاء الدوليين" لممارسة ضغوط تهدف لإنهاء العمليات العسكرية، وكذلك تقديم مقترحات متوازنة من خلال طرح مسودات حلول سياسية موجهة لكل من "واشنطن، طهران، وتل أبيب" لتقريب وجهات النظر المتباعدة.