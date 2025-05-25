أوروبا على موعد مع اعتراف جديد بدولة فلسطين الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، يوم الأحد، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في حزيران/ يونيو المقبل، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي كلمة له خلال فعالية سياسية في مدينة موستا، أشار أبيلا إلى أن هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية – سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وأضاف أنه بعد 45 عامًا من الجدل بشأن هذه القضية، ستكون حكومته هي "التي ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها أن تغض الطرف عن المآسي الإنسانية التي تُجرى في غزة.

وأفادت تقارير بأن مالطا تستضيف سفيرا لفلسطين، وصوتت في مجلس الأمن فى أبريل/نيسان من العام الماضي لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لكنها لم تعترف رسميا بعد بدولة فلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أعلن الثلاثاء الماضي، أن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا ستعترف معاً بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذا التحرك "لن يتوقف".

ومن المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي لإحياء الحل السلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 حزيران/ يونيو المقبل.