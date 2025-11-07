أوروبا توقف منح تأشيرات الدخول المتعددة لمواطني روسيا

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إيقاف منح المواطنين الروس تأشيرات الدخول متعددة إليها بدءاً من هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد الاتحاد في بيان له بأن المواطنين الروس لن يتمكّنوا "من الآن فصاعداً، من الحصول على تأشيرات دخول متعددة، هذا يعني أنه سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يخططون فيها للسفر إلى الاتحاد الأوروبي".

وعلّقت مصادر أوروبية مطّلعة بالقول إن القواعد الجديدة "ستُعتمد رسمياً هذا الأسبوع كجزء من حزمة من الإجراءات العقابية تهدف إلى تقليص حركة الروس داخل أراضي الاتحاد".

ووفقاً للمصادر ذاتها، ستجعل القواعد الجديدة المواطنين الروس مؤهلين في الغالب للحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط، في خطوة وُصفت بأنها "ضربة دبلوماسية ناعمة"، لكنها تحمل تأثيراً ملموساً على العلاقات الإنسانية وحركة السفر والتجارة بين الجانبين.