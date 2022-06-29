سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أوروبا تقرر حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T05:34:30+0000
أوروبا تقرر حظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

شفق نيوز/ وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي لتقليل انبعاثات الكربون.

وهذا المشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو/ تموز 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

والقرار، الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، يفرض عمليا حظرا في دول الاتحاد على بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل، والانتقال تاليا إلى المحركات الكهربائية.

لكن بناء على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة، مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجين، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثل بالقضاء تماما على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

ومدد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين "المتخصصين" أو أولئك الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانا اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصا الماركات الفاخرة.

ويتعين الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

related

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على تركيا

Date: 2021-11-11 17:01:26
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على تركيا

أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

Date: 2022-04-03 13:35:22
أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق بريكسيت

Date: 2019-10-22 21:57:11
البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق بريكسيت

قائد قسد يدعم مشروع قرار أوروبي يدعو تركيا للانسحاب من سوريا

Date: 2021-03-14 10:32:24
قائد قسد يدعم مشروع قرار أوروبي يدعو تركيا للانسحاب من سوريا

الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

Date: 2021-11-13 05:59:32
الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو

Date: 2019-11-05 20:07:05
الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو

المفوضية الأوروبية تحذر من الموجة الثالثة لوباء كورونا

Date: 2021-03-17 15:46:38
المفوضية الأوروبية تحذر من الموجة الثالثة لوباء كورونا

بيلاروس تتهم أمريكا بالتخطيط لإشعال "حرب أوروبية" بسبب المهاجرين

Date: 2021-11-26 10:47:31
بيلاروس تتهم أمريكا بالتخطيط لإشعال "حرب أوروبية" بسبب المهاجرين