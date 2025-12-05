أوروبا تفرض أول غرامة مالية على "إكس"

شفق نيوز- بروكسل

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في أول عقوبة تصدر بموجب قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكيو الأميركية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مكتبة الإعلانات في "أكس" تفتقر إلى الشفافية، وإن المنصة لا توفر للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة كما ينص عليه القانون.

وأشارت المفوضية، في قرارها، إلى أن المنصة انتهكت التزامات الشفافية المفروضة عليها بصفتها منصة إلكترونية كبيرة جداً بموجب قانون الخدمات الرقمية، موضحة أن تصميم علامة التوثيق الزرقاء على "إكس" بات مضللاً بعدما تحوّلت من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم إلى خدمة مدفوعة.

وقالت الصحيفة، إن الخطوة تأتي في وقت يُتوقّع أن تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بشأن القواعد الرقمية الأوروبية، خصوصاً بعد انتقادات من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي اعتبر الغرامة بمثابة عقوبة لعدم ممارسة الرقابة.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن قيمة الغرامة تُعد متوسطة مقارنة بعقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا، إلا أن واشنطن ضغطت مراراً على بروكسل خلال المحادثات التجارية لتخفيف تشريعاتها التقنية.

وتشير هذه الغرامة إلى انتهاء جزء واحد فقط من التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين، بينما لا تزال أجزاء أخرى تتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني والتلاعب بالمعلومات قيد الدراسة، كما جاء في الصحيفة.