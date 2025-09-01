أوروبا تعد خططاً لنشر قوات بعشرات الآلاف في أوكرانيا بدعم أمريكي

شفق نيوز– متابعة

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تعمل على إعداد "خطط دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، مؤكدة أن هذه الخطط ستحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت (الأحد)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التزام واشنطن بالمشاركة في آلية الدعم، مشيرة إلى أن ذلك جرى "بوضوح شديد وتأكيد متكرر".

وبحسب الصحيفة، فإن الانتشار العسكري المزمع يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية وبدعم أميركي يتضمن أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

وأوضحت أن الترتيب جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع الشهر الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين كبار.

كما نقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين أن قادة أوروبيين، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إضافة إلى فون دير لاين، سيجتمعون الخميس في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة المباحثات بشأن أوكرانيا.

من جانبه، شدد زيلينسكي خلال لقاء افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين، على أهمية صياغة ضمانات أمنية واضحة كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يسعى سوى لمواصلة الحرب"، وأن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات التي وافق عليها ترامب.