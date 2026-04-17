أوروبا تعد خطة من 3 مراحل بشأن هرمز

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الجمعة، عن مناقشة القادة الأوروبيين لخطة من ثلاث مراحل خلال القمة المقبلة المخصصة لمضيق هرمز.

وتسير المرحلة الأولى، وفقاً للصحيفة، نحو تنسيق دبلوماسي وسياسي لتحديد الوسائل اللازمة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بينما تهدف المرحلة الثانية عقد مناقشات حول تقديم الدعم اللوجستي للسفن العالقة في المضيق.

اما المرحلة الثالثة فستضع تدابير عسكرية لضمان حرية الملاحة، مع التشديد على أن تنفيذ هذه التدابير لن يكون ممكنا إلا بعد تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة، أنها لا تتوقع تحقيق نتائج ملموسة من هذه القمة، نظراً لتعقيدات الملف وتشابك المصالح الدولية فيه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أعلن سابقاً أن بريطانيا وفرنسا ستقودان، على خلفية الحصار الأميركي لمضيق هرمز، قمة دولية حول حرية الملاحة البحرية خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزراء خارجية دول الائتلاف المعني برفع الحصار عن مضيق هرمز كانوا قد أجروا محادثات عبر الإنترنت، ناقشوا خلالها فرض عقوبات محتملة على إيران.