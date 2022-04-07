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أوروبا تستعد لحالات طوارئ نووية وهجمات بيولوجية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-07T15:07:20+0000
أوروبا تستعد لحالات طوارئ نووية وهجمات بيولوجية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، استحداث مخزون من الأدوية والمعدات بقيمة 540 مليون يورو، للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والبكتريولوجية والكيميائية.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيز ليناركيتش: "اتخذنا خطوات ملموسة لإعداد أوروبا بشكل أفضل للتهديدات المحتملة"، وذلك في سياق تصاعد المخاوف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ليناركيتش، أن "المخزون يتكون من لقاحات ومعدات وأدوية لعلاج المرضى المصابين خلال الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية"، لافتا إلى أن "الخطوة الأولى هي الحصول على أقراص يوديد البوتاسيوم التي يمكن استخدامها لحماية الناس من الآثار الضارة للإشعاع".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "تم بالفعل تسليم ثلاثة ملايين قرص يود إلى أوكرانيا بمساعدة فرنسا وإسبانيا".

وفي غضون ذلك، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الحقائق التي تم اكتشافها مؤخرا تؤكد مخاوف موسكو بشأن عمل أمريكي على برنامج أسلحة بيولوجية لأغراض عسكرية في أوكرانيا، "كانت في محلها".

وأعلنت الدفاع الروسية، أنه جرى العمل مع بكتيريا الطاعون والجمرة الخبيثة في المختبر البيولوجي في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا كجزء من البرنامج البيولوجي العسكري.

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