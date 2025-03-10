أوروبا: ترامب لا يرغب بالتفاوض حول الرسوم الجمركية وسنعمل وفقاً لمصالحنا

شفق نيوز/ أكد مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، يوم الاثنين، أن واشنطن لا ترغب في مفاوضات جادة حول الرسوم الجمركية، مبينا أن الاتحاد سيواصل التصرف للحفاظ على مصالحه.

وأوضح مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل، قائلا: "سافرت إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي سعيا لإجراء حوار بناء لتجنب التداعيات غير الضرورية الناجمة عن التدابير والتدابير المضادة".

وأضاف: "لقد حددنا عدة مجالات يمكننا من خلالها المضي قدما من أجل الصالح العام، لكن كما يقول المثل، اليد الواحدة لا تصفق.. في النهاية الإدارة الأمريكية لا تبدي أي رغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأشار مفوض التجارة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التصرف وفقا لمصالحه الخاصة، والدفاع عن نفسه ضد ما يعتبره رسوما غير مبررة تنوي الولايات المتحدة فرضها".

كما أكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيرد "فورا وبحزم" على الرسوم الجمركية البالغة 25% على السلع الأوروبية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.