أوروبا تجهز لرد برسوم قيمتها 21 مليار يورو على البضائع الأمريكية

شفق نيوز– روما

حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، من أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة برسوم جمركية تستهدف بضائع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، وذلك في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم التجارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الإيطالي دعوته البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق برنامج جديد لشراء الأصول، وخفض أسعار الفائدة، لمواجهة تداعيات الرسوم الأمريكية المحتملة على الاقتصاد الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط تحركات أوروبية لموازنة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحمائية الأمريكية.

وفي وقت سابق، حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، من أن فرض رسوم جمركية متبادلة قد يؤدي إلى حرب تجارية بين الدول الغربية.

ونقل مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي عن ميلوني قولها: "تتواصل الحكومة بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية وجميع الأطراف المعنية بالمفاوضات الجمركية. الحرب التجارية في الغرب ستضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. تمتلك أوروبا القوة الاقتصادية والمالية الكافية للدفاع عن حججها وتحقيق اتفاق عادل ومعقول".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 أغسطس/ آب المقبل، مع الإبقاء على الرسوم السابقة.

وأضاف في رسالة نشرها على منصة "تروث سوشيال" أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي زيادة رسومه على المنتجات الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف نفس النسبة إلى رسومها البالغة 30%.