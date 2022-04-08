أوروبا تتبنى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، فرضه الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا بشكل رسمي، وذلك على خلفية عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان له أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل:

الحظر على اقتناء واستيراد ونقل الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري الصلب إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أغسطس القادم إذا كانت هذه المواد روسية الصنع أو مصدرة من روسيا.

الحظر على دخول السفن التي تبحر تحت علم روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مع إصدار إعفاءات تخص الإمدادات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة.

منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إصدار إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، مثل القمح، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية.

حظر الصادرات إلى روسيا بقيمة 10 مليار يورو، بما يشمل وقود الطائرات والحواسيب الكمومية وأشباه الموصلات المتطورة والمواد الإلكترونية عالية الجودة والبرمجيات والآلات الحساسة ومعدات النقل.

حظر الواردات من روسيا بقيمة 5.5 مليارات يورو، بما في ذلك الخشب والإسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات المقطرة (الليكيرات).

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

هذا ودخلت العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية التي أسبوعها السادس، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.