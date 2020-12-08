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وحدات "YPG" تطيح بأربعة ارهابيين شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-08T13:22:12+0000
وحدات "YPG" تطيح بأربعة ارهابيين شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب "YPG" السورية، يوم الثلاثاء، القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش الارهابي، شمال شرقي سوريا.

وقالت وحدات الشعب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة الارهاب "YAT" نفذت عملية امنية في السادس من الشهر الجاري، في بلدة تل حميس في القامشلي شمال شرقي سوريا، تمكنت خلالها من القاء القبض على أربعة أشخاص، اثنان منهما كانا يعملان في المجال الاستخباري لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أن العملية اسفرت عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة والأدوات التقنية، مشيرة إلى أن العملية جاءت ضمن سلسلة العمليات الأمنية الهادفة إلى القضاء على خلايا تنظيم داعش التي نشطت مؤخراً بعد التهديدات التركية.

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