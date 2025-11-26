وثيقة روسية تكشف تفاصيل خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، بأن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي ظهرت للعلن قبل أيام، استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت المصادر أن "الروس أرسلوا الوثيقة، التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسؤولين الأميركيين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، عقب اجتماع بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن".

وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات "طرحتها الحكومة الروسية سابقا على طاولة المفاوضات، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا، مثل التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها في شرق البلاد".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، ولا السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن، على طلبات التعليق بشأن هذه المعلومات.