وثائق مسربة: بريطانيا قدمت نصائح "سرية" لإسرائيل تتعلق بالحرب النفسية والسيبرانية

شفق نيوز/ كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني عن تقديم لندن نصائح "سرية" ومساعدات علمية للجيش الإسرائيلي تتعلق بتقنيات الحرب النفسية والهجمات السيبرانية.

وذكر الموقع أن "ملفات مسربة أن اللواء 77 في الجيش البريطاني، تكشف عن اتصالات سرية جرت مع الجيش الإسرائيلي، حيث جرت مناقشة الإستراتيجية والتكتيكات".

وأضاف الموقع "تستخدم السرية العسكرية البريطانية العمليات النفسية ووسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في خوض الحروب في عصر المعلومات، فهي فرقة متخصصة في الحرب النفسية، مثل الهجمات السيبرانية والأنشطة الدعائية".

وأشار إلى أن "العمليات الإعلامية الإسرائيلية تضمنت استخدام مقاطع فيديو مفبركة وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن قصف غزة".

وأكد الموقع أنه "تم إجراء تبادلين مع الجيش الإسرائيلي في ثكنات اللواء 77 في هيرميتاج، بيركشاير، بين عامي 2018 و2019، كما أن الوثائق المسربة جاءت من عملية اختراق للجيش الإسرائيلي من قبل مجموعة تسمى Anonymous for Justice".

وتخضع إسرائيل للتحقيق من قبل المحاكم الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة"، في حين ترفض وزارة الدفاع البريطانية الإجابة عن طلبات حرية المعلومات أو الأسئلة البرلمانية بشأن مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

وعلق البروفيسور بول روجرز، الأستاذ الفخري في كلية القيادة والأركان للخدمات المشتركة، قائلاً "هذا كشف بالغ الأهمية يظهر مدى الروابط رفيعة المستوى بين مشغلي الحرب النفسية الإسرائيليين والبريطانيين، وكما هو الحال دائماً، الحاجة إلى مزيد من الشفافية من جانب الجيش على المستويات كافة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "نقوم بانتظام بتنفيذ مهام دفاعية غير تشغيلية على مستوى الموظفين مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، وتركز جميع هذه المهام على أفضل الممارسات وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

ورفضت الوزارة توضيح ما إذا كان التعاون في الحرب النفسية مع إسرائيل ما زال مستمراً.