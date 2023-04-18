وثائق أمريكية مسربة: السيسي تراجع عن تزويد روسيا بصواريخ وأبدلها بأوكرانيا

شفق نيوز / أظهرت وثائق أمريكية مسربة أن مصر تراجعت عن تزويد روسيا بالصواريخ بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين بارزين، ووافقت عوضاً عن ذلك على تصنيع قذائف مدفعية لأوكرانيا التي تواجه القوات الروسية لأكثر من عام.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة washingtonpost، فان وثيقة أمريكية مُسربة، ذكرت فيها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب الحلفاء لواشنطن بالشرق الأوسط، أمر مرؤوسيه مؤخراً بإنتاج 40 ألف من الصواريخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وطالب المسؤولين بالحفاظ على سرية الصفقة "تحاشياً للمشكلات مع الغرب".

لكن الوثائق الجديدة التي أوردتها الصحيفة الأمريكية، تُشير إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تخلى عن الفكرة في أوائل مارس/آذار 2023.

وأوضحت الصحيفة أن تقييماً استخباراتياً بتاريخ 9 مارس/آذار 2023، أي في اليوم التالي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن للقاهرة، أشار إلى موافقة مصر على بيع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن "القاهرة قررت بيع قذائف المدفعية التي كانت الولايات المتحدة تواجه نقصاً فيها، لواشنطن، والتي سترسلها بعد ذلك إلى أوكرانيا".

من جانبها، قالت صحيفة The Wall Street Journal إن أوستن طلب من القادة المصريين تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية خلال محادثاتهم في القاهرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق واضح، لكن وثيقة استخباراتية مؤرخة في 9 مارس/آذار، تشير إلى أن مصر وافقت.

وتُشير الوثيقة المسربة إلى أن "مصر تخطط لاستغلال طلب الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخيرة، لإبرام صفقة مساعدات عسكرية طويلة الأجل والحصول على معدات أمريكية محددة، مثل طائرات F-35 الشبحية، وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت".

وأضافت الوثيقة أن مصر ستحتاج إلى مساعدة أمريكية لإنشاء خط إنتاج للقذائف وإلى اتفاقية ترخيص ومواد خام.

يقول مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن "مجرد وجود منافسة يتيح فرصاً لتحقيق مكاسب سهلة مع الولايات المتحدة، ولك أن تتخيل أن هذا سيكون على حساب أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كانت هذه الوثائق، ضمن ملفات استخباراتية أمريكية سرية، تم تسريبها على تطبيق Discord الذي يشيع استخدامه بين هواة الألعاب، وسبق أن قالت مصر إن مزاعم تخطيطها بيع صواريخ لموسكو "لا أساس لها من الصحة".

هذه الوثائق شديدة السرية، التي تستند جزئياً إلى استخبارات الإشارات، أو التنصت، تُفصِّل شهراً من التقارير الاستخباراتية من أوائل فبراير/شباط إلى أوائل مارس/آذار في عام 2023، وكانت موجهة لكبار مسؤولي البنتاغون.

الأولى، بتاريخ 17 فبراير/شباط، وتشير إلى أن مصر اتخذت خطوات في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط لتزويد روسيا بالصواريخ سراً، مثل تحديد سعرها والتخطيط للحصول على النحاس اللازم لصنع الصواريخ، بحسب ما أوردته الصحيفة البريطانية.

وفي محادثة بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني، أخبر وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، السيسي، بأنه أبلغ المندوبين الروس بأن السعر المتفق عليه البالغ 1100 دولار للوحدة قد يرتفع إلى 1500 دولار بسبب الزيادة المحتملة في أسعار النحاس.

تورد الوثيقة أن السيسي قال إن الروس مستعدون "لشراء أي شيء"، وأخبر الرئيس المصري صلاح الدين أيضاً، أن يطلب من روسيا "أدوات متخصصة" لتحسين دقة الصواريخ أو جودة المصانع المصرية التي تصنعها.

تشير وثيقة ثانية غير مؤرخة، تعود على الأغلب إلى منتصف فبراير/شباط، إلى أن مصر بدأت في إنشاء خط إنتاج صواريخ للجيش الروسي، وكان المندوبون الروس قد طلبوا شراء 15 ألف صاروخ بسعر 1100 دولار للواحد، حسبما جاء في الوثيقة، لكن السيسي أمر مرؤوسيه بشراء المواد اللازمة لإنتاج حوالي 40 ألف صاروخ.

يقول مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن "مجرد وجود منافسة يتيح فرصاً لتحقيق مكاسب سهلة مع الولايات المتحدة، ولك أن تتخيل أن هذا سيكون على حساب أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كانت هذه الوثائق، ضمن ملفات استخباراتية أمريكية سرية، تم تسريبها على تطبيق Discord الذي يشيع استخدامه بين هواة الألعاب، وسبق أن قالت مصر إن مزاعم تخطيطها بيع صواريخ لموسكو "لا أساس لها من الصحة".