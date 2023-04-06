وتيرة الأحداث تتصاعد في إسرائيل ولبنان تدخل على الخط

شفق نيوز/ تصاعدت وتيرة الأحداث في إسرائيل، يوم الخميس، بعد تم إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية تمكن نحو نصفها من الوصول إلى أهدافها في شمال إسرائيل أدى إلى إصابات بشرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

وكان الجيش قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن هناك معلومات عن إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في الجليل الأعلى.

وكشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابة إسرائليين بجروح طفيفة جراء القصف.

واستدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف، كما تم رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث، فيما تم تعزيز قوات نجمة داود الحمراء بالمسعفين، ونشر مسعفين في جميع أنحاء البلاد.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.

كما أطلقت أصوات صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 15 صاروخا أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض. وطال القصف المناطق المأهولة بالسكان.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان، وسقطت القذائف بالقرب مناطق سكنية لبنانية على الحدود.

من جهته، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي إن "صافرات إنذار دوت في مناطق شلومي وبيتست في الشمال. التفاصيل قيد الفحص".

وأظهر فيديو متداول إطلاق المنظومة الجوية الإسرائيلية صاروخي اعتراض باتجاه هدف في السماء.

ولفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنه على ما يبدو أن هناك صاروخا واحدا أطلق من لبنان وجرى اعتراضه في سماء مستوطنة شلومي بالجليل من قبل القبة الحديدية، فيما قال موقع "0404" إن المستوطنين في الجليل أبلغوا عن اعتراض 3 صواريخ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.

واندلعت النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وسيرت قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان دوريات في المناطق الحدودية.

وتم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

إلى ذلك، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي في الشمال.

ويأتي هذا التصعيد بعد قيام الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأول الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ما نتج عنه إصابات المئات منهم، في حدث أدانته المنظمات الأممية والعديد من الدول.