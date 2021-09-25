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أوتاوا تطلق سراح مسؤول في "هواوي" مقابل الإفراج عن كنديين محتجزين بالصين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-25T05:55:20+0000
أوتاوا تطلق سراح مسؤول في "هواوي" مقابل الإفراج عن كنديين محتجزين بالصين

إثر التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي"، كندا تطلق سراح المديرة الماليّة لشركة "هواوي"، ورئيس الوزراء الكندي يعلن أنه تم الإفراج عن كنديَّين كانا معتقلين في الصين.

توجّهت المديرة الماليّة لشركة "هواوي" منغ وانتشو التي كانت تخضع للإقامة الجبريّة في كندا منذ ثلاث سنوات، يوم أمس الجمعة إلى الصين، بعد أن أمرت قاضية كنديّة بإطلاق سراحها إثر التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي".

واستقلّت منغ طائرة متّجهة إلى مدينة شنجن، حسب ما أظهرت لقطات تلفزيونيّة، بعد فترة وجيزة على إطلاق سراحها بموجب التسوية. كانت قضيّة منغ فاقمت الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علِقت كندا في النزاع القانوني بينهما.

بعد الحكم، أكّدت وزارة العدل الكنديّة أنّ منغ "حرّة في مغادرة كندا" وأنّها استفادت من "العدالة الإجرائيّة أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي".

يذكر أن القضاء الأميركي وافق في وقتٍ سابق على التسوية التي توصّلت إليها واشنطن مع منغ. وتنصّ التسوية على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ، لتجنيبها التّهم الموجّهة إليها والتي أدّت إلى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا، وهو ما مهّد في نهاية المطاف الطريق لإطلاق سراحها.

وكانت السلطات الكنديّة أوقفت منغ في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2019، بناءً على مذكّرة أميركية اتّهمتها بالاحتيال على مصرف "إتش إس بي سي" ومصارف أخرى، عبر التلاعب بالروابط بين "هواوي" وشركة "سكايكوم" التابعة لها التي باعت معدّات اتّصالات لإيران.

وبعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه تم الإفراج عن الكنديَّين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكداً أنهما في طريق عودتهما إلى كندا.

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بقرار السلطات الصينية الإفراج عن الكنديَين بعد احتجازهما.

وفي آب/أغسطس، حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عاماً، في حين لم يُعلن أيّ قرار في قضيّة كوفريغ.

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