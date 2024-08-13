وباء "اللسان الأزرق" يتفشى في ألمانيا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بتسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس "اللسان الأزرق" خلال العام الحالي، بين الأغنام والماشية في ألمانيا وأنحاء مختلفة من أوروبا.

وسجّلت ألمانيا 1885 بؤرة انتشار لفيروس "اللسان الأزرق" من النمط المصلي 3 (BTV-3) منذ مطلع العام 2024، وفق معهد فريدريش لوفلر، أكبر مركز لبحوث الأمراض الحيوانية في ألمانيا.

وعلى سبيل المقارنة، سجّلت خلال العام 2023 بأكمله 23 بؤرة انتشار فقط.

وقالت ناطقة باسم المعهد لوكالة فرانس برس "كانت هناك موجة حقيقية منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، في المزارع التي تضم حيوانات معرضة للإصابة".

وأوضحت أن حالات جديدة تسجّل كل يوم، وقد يتجاوز عدد بؤر الانتشار 2000 بحلول الخميس.

ولم يتمكن المعهد من تقديم معلومات بشأن معدلات الوفيات.

واللسان الأزرق مرض فيروسي غير معد ينتقل من طريق الحشرات ويصيب حيوانات مجترة مثل الأبقار والأغنام لكنه لا يؤثر على الخنازير أو الخيول.

ولا يشكل هذا المرض خطرا على الإنسان، لكنه يتسبب لدى الحيوانات المصابة بارتفاع في درجة الحرارة وتقرحات في الفم وتورم في الرأس.

وسجّل أول ظهور لفيروس BTV-3 في ألمانيا في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب المعهد.

ومنذ ذلك التاريخ، ظهرت إصابات بالمرض أيضا في بلدان أخرى بينها هولندا وبلجيكا. كما وصل المرض إلى فرنسا أخيرا ما أثار قلق المزارعين.