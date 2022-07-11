وباء الكوليرا يحصد عشرات الأرواح جنوبي أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-11T14:05:33+0000

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أفغانية، يوم الاثنين، بأن العشرات من الأفغان بينهم أطفال لقوا حتفهم بوباء الكوليرا الذي تفشى جنوبي البلاد. وذكرت وسائل الاعلام، أن 40 شخصاً على الأقل بينهم 15 طفلاً لقوا حتفهم بسبب الكوليرا في إقليمي هلمند، وزابول، جنوبي أفغانستان. واشارت الى تسجيل 120 إصابة بالكوليرا في المقاطعات الجنوبية من أفغانستان، خلال اليومين الماضيين فقط. وتحدث عدوى الكوليرا عادة بسبب المياه أو المأكولات البحرية الملوثة، ويصاحب المرض قيء وإسهال مما يسبب الجفاف وفشل الدورة الدموية.

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