أوباما يهاجم ترامب مجدّداً: يزيد الانقسام ولا يوحد الشعب

شفق نيوز- واشنطن

هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يوم الأربعاء، خلفه الحالي دونالد ترامب، متهماً إياه بدفع الولايات المتحدة نحو مزيد من الانقسام بدل توحيد الأمة الأمريكية.

وقال أوباما في تصريح صحفي، تعليقاً على قضية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، إن "الولايات المتحدة تمر بمنعطف حاسم"، مشيراً إلى أن "ترامب زاد من انقسام البلاد بدلاً من العمل على توحيد الشعب".

وأضاف أوباما، خلال مشاركته في فعالية نظمتها جمعية جيفرسون التعليمية بمدينة إيري بولاية بنسلفانيا "لا مجال للشك في أن المبدأ الأساسي لنظامنا الديمقراطي هو أنه يتعين أن نكون قادرين على الاختلاف، وخوض نقاشات محتدمة للغاية في بعض الأحيان دون اللجوء إلى العنف، وعندما يحدث ذلك للبعض، حتى لو كنت تعتقد أنهم على الجانب الآخر من النقاش، فإن هذا يهددنا جميعاً".

وشدّد على ضرورة، أن يكون الأمريكيين "واضحين وصريحين في إدانتهم لهذه الأعمال".

وتطرق أوباما، الذي ابتعد عن الأضواء إلى حد ما منذ مغادرته البيت الأبيض، إلى خطاب ترامب بعد اغتيال كيرك، إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى، لدى رده على أسئلة مدير جلسة الجمعية.

واستذكر أوباما تجربته في القيادة بعد حادثة مقتل تسعة من المصلين السود داخل كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وما فعله أيضاً الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، عقب هجمات الحادي عشر من أيول/ سبتمبر 2001، قائلاً إن "دور الرئيس في الأزمات هو التذكير الدائم بالروابط التي تجمعنا".

وأضاف أن "تعليقات ترامب ومساعديه بعد اغتيال كيرك، وما تخللها من وصف خصومهم السياسيين بالحشرات والأعداء، تعكس مشكلة أوسع نطاقاً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيراً إلى أنه يستحق الإعدام.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي"، الخميس الماضي، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال شخص أو أفراد مسؤولين عن مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا، يوم الأربعاء الماضي، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.

وتوفي تشارلي كيرك، يوم الأربعاء الماضي، في المستشفى متأثراً بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.