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أوباما يعود إلى البيت الأبيض ويخاطب بايدن: يا "نائب الرئيس"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-05T20:55:13+0000
أوباما يعود إلى البيت الأبيض ويخاطب بايدن: يا "نائب الرئيس"

شفق نيوز/ عاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، للبيت الأبيض وذلك للمرة الأولى منذ تركه منصبه عام 2017، للترويج لقانون الرعاية الصحية ميسور التكلفة الذي أصبح قانونا منذ 12 عاما.

وانضم أوباما إلى الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لإلقاء ملاحظات حول قانون الرعاية بأسعار معقولة، وتلقى أوباما ترحيبا حارا من الحاضرين، وقال: "من الجيد أن أعود إلى البيت الأبيض".

وكعادته قام أوباما بإلقاء بعض النكات، وافتتح كلمته بالتوجه إلى بايدن بالشكر، وممازحا إياه بالقول: "شكرا يا نائب الرئيس بايدن"، ومن ثم ضحك وقال: "كانت تلك مزحة".

وأضاف: "لقد سمعت أن الرئيس الحالي أجرى بعض التغييرات منذ أن كنت هنا آخر مرة"، وتابع القول مازحاً: "على ما يبدو ، يتعين على عملاء الخدمة السرية ارتداء نظارات Aviator الآن (النظارة التي يرتديها بايدن)".

وثم ركز أوباما على هدف زيارته، وهو الاحتفال بمرور 12 عاما على قانون الرعاية الميسرة ، وقال: "إنها مثال على سبب ترشحك للمنصب في المقام الأول.. ليس من المفترض أن نفعل هذا لمجرد شغل مقعد أو للتشبث بالسلطة. من المفترض أن نفعل ذلك لأنه يحدث فرقا في حياة الأشخاص الذين أوصلونا إلى هنا".

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