أوباما يعلق على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، السبت، عن أمله وزوجته، ميشيل، في تعافي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أوباما، في تغريدتين نشرهما، اليوم، عبر حسابه في موقع "تويتر": "نأمل أنا وميشيل في حصول الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بالفيروس في كل أنحاء البلاد على الرعاية التي يحتاجون إليها وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".

وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن في خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. إننا جميعا بشر. ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery.