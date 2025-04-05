أوباما يعترف بتأثير فترته الرئاسية على علاقته بزوجته: أحاول التعويض الآن

شفق نيوز/ اعترف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالصعوبات، التي مر بها في علاقته مع زوجته ميشيل أوباما، خلال الفترة التي ترأس فيها الإدارة الأمريكية.

وخلال حوار مع ستيفن تيبر، رئيس كلية هاميلتون، قال أوباما: "كنت أعاني من عجز كبير في علاقتي بزوجتي، لذلك أحاول الآن تعويض ذلك من خلال القيام ببعض الأمور الممتعة بين الحين والآخر".

وأوضح أن فترته الرئاسية المتتالية من 2009 إلى 2017 قد أثرت سلبا على علاقته بزوجته.

ومنذ أشهر تلاحق شائعات الطلاق عائلة أوباما، خاصة بعد أن حضر الرئيس السابق جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر بمفرده، ثم ذهب إلى حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب بمفرده.

وتحدث أوباما عن ترامب في كلية هاملتون أيضًا، قائلاً إنه لا يستطيع أن يصدق ما تمكن الرئيس الجمهوري من الإفلات به. وقال للطلاب في دهشة: "تخيلوا لو أنني فعلت أيًا من هذا".

وقال أيضا "من غير المتصور أن نفس الأحزاب التي تلتزم الصمت الآن قد تتسامح مع سلوك مثل هذا مني أو من مجموعة كاملة من أسلافي".

وأضاف أوباما "عندما أشاهد بعض ما يحدث الآن، فلا أعتقد أن ما شهدناه للتو من حيث السياسة الاقتصادية والتعريفات الجمركية سيكون جيدا لأمريكا، ولكن هذه سياسة محددة".

وقال الرئيس الديمقراطي السابق "إنني أشعر بقلق أعمق إزاء الحكومة الفيدرالية التي تهدد الجامعات إذا لم تتخل عن الطلاب الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".