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أوامر للحرس الوطني الأمريكي باعتقال المهاجرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-28T18:20:20+0000
أوامر للحرس الوطني الأمريكي باعتقال المهاجرين

شفق نيوز / أمر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، يوم الأربعاء، الحرس الوطني بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في اعتقال المهاجرين حيث تواجه الولاية تدفقا مستمرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وأرسل أبوت، طلبا إلى الميجور جنرال تريسي نوريس، من الإدارة العسكرية في تكساس، داعيا إياه إلى "إرسال المزيد من القوات للمساعدة في الاستجابة لهذه الكارثة وتأمين سيادة القانون على حدودنا الجنوبية".

وذكر أبوت، في طلبه: "نحتاج إلى المزيد من القوى العاملة لدعم جنود إدارة السلامة العامة في تكساس وجنود الحرس الوطني في تكساس الذين تم نشرهم هناك بالفعل"، مردفا بالقول "إننا بحاجة إلى مساعدة في اعتقال من ينتهك قانون الدولة".

وخلص حاكم ولاية تكساس، بتوجيه أمراً إلى الحرس الوطني في تكساس بـ"اعتقال المهاجرين المخالفين للقانون على الحدود".

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